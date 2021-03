Nyscy policjanci zatrzymali kolejnego z podejrzanych o napad na jubilera

Kryminalni z Nysy zatrzymali kolejnego z mężczyzn, który podejrzany jest o udział w kradzieży biżuterii ze sklepu jubilerskiego. Do napadu doszło w centrum Nysy w połowie stycznia tego roku. To już 4 zatrzymany w tej sprawie. Wobec 43-latka sąd zastosował tymczasowy areszt. Wszystkim podejrzanym grozi teraz kara nawet do 10 lat więzienia.