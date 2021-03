Jechał po narkotykach i alkoholu. Został zatrzymany przez policjanta kryminalnego po służbie Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 32-latek potwierdził swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem to, że wsiadanie do samochodu będąc pod działaniem narkotyków i alkoholu nie kończy się najlepiej. Po uderzeniu w drzewo zostawił auto i próbował jeszcze uciec, ale uniemożliwił mu to jadący po służbie policjant służby kryminalnej. Auto przyszedł odebrać wuj 32-latka, ale on z kolei był poszukiwany i najbliższe 14-miesięcy spędzi w areszcie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w miniony weekend w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Jej świadkiem był policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., który po służbie jechał swoim prywatnym samochodem. W pewnym momencie zauważył jak kierowca osobowego forda traci panowanie nad autem i uderza w przydrożne drzewo. W pierwszej kolejności, jak zawsze w takich przypadkach, towarzyszyło przekonanie o pomocy poszkodowanemu. Ale policjant szybko przekonał się, że ta nie jest potrzebna po tym, jak mężczyzna zaczął uciekać z miejsca zdarzenia. Pościg pieszy nie trwał jednak zbyt długo. Funkcjonariusz szybko zatrzymał mężczyznę i próbował ustalić powód ucieczki. Pierwszym było szczere wyznanie mężczyzny, że wcześniej pił niewielkie ilości alkoholu. To zostało zresztą po chwili potwierdzone przez policjantów ruchu drogowego ze Strzelec Krajeńskich w przeprowadzonym badaniu. Drugi powód był znany po wizycie w szpitalu. Tam przeprowadzono kolejne badanie. Tym razem na zawartość narkotyków. Wynik pozytywny wskazał, że 32-latek, zanim wsiadł za kierownicę zażywał środki odurzające. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Z miejsca auto przyszedł odebrać wuj tego kierowcy. Szybko okazało się jednak, że to niemożliwe, ponieważ 47-latek … był bowiem poszukiwany i miał do odbycia karę 14-miesięcy pozbawienia wolności. Obaj za kratki trafili dzięki zaangażowaniu policjanta po służbie. To kolejny dowód na to, że policjantem jest się cały czas, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)