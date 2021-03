Odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 6 kg marihuany i ponad 100 g innych środków odurzających przejęli kryminalni z KWP w Bydgoszczy. Do sprawy zatrzymali 23-latka, który już usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, uzyskali informację o mężczyźnie, który może posiadać znaczne ilości narkotyków. Policjanci namierzyli 23-latka jadącego swoim samochodem ulicami Inowrocławia i zatrzymali go do kontroli. Ich informacje okazały się „trafione”.

Na tylnym siedzeniu samochodu zatrzymanego, funkcjonariusze znaleźli dwa worki, w których były 2 kg marihuany. Idąc dalej tym tropem policjanci postanowili przeszukać dom, w którym mieszka zatrzymany. Również i tym razem intuicja ich nie zawiodła. W mieszkaniu zatrzymanego policjanci zabezpieczyli 30 tyś. zł w gotówce, kolejne 4 kg marihuany i ponad 100 g innych środków odurzających.

23-latkowi przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków i trafił do aresztu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.



Kryminalni z KWP w Bydgoszczy zapewniają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.