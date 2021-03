Internetowy oszust usłyszał 66 zarzutów

66 zarzutów usłyszał 28-letni mieszkaniec Myszkowa, który w Internecie oferował do sprzedaży grę komputerową cieszącą się dużą popularnością. Po otrzymaniu zapłaty nie wywiązywał się z zawartych umów. Straty jakie wyrządził to kwota prawie 7 tysięcy złotych. zł. Został wyśledzony w Internecie przez myszkowskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Grozi mu do 8 lat więzienia.