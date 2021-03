Funkcjonariusze pomogli 57-letniemu mężczyźnie Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie i zdecydowane działania policjantów z Komisariatu Policji w Rogoźnie prawdopodobnie zapobiegły tragedii. Funkcjonariusze podczas rozpoczynania służby zauważyli przez okno mężczyznę, który idąc chodnikiem nagle osunął się na ziemię, trzymając się za serce. Mundurowi, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie, błyskawicznie pomogli 57-letniemu mężczyźnie...

Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Rogoźnie sierż. szt. Jacek Rączkowski i asp. Łukasz Ignac 18 lutego br. rozpoczynali służbę. Podczas odprawy do służby funkcjonariusze zauważyli przez okno mężczyznę, który idąc chodnikiem nagle osunął się na ziemię. Trzymał się także za serce.

Policjanci natychmiast pobiegli pomóc mężczyźnie. W trakcie udzielania pomocy mężczyzna zaczął tracić przytomność. Mundurowi wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Z uwagi na niską temperaturę powietrza, dzielnicowi przenieśli 57-latka do komisariatu, gdzie udzielili mu pomocy przedmedycznej do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Po kilku minutach na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, którzy zabrali mężczyznę do Szpitala w Obornikach, gdyż jego stan wymagał hospitalizacji.

Szybka i zdecydowana pomoc dzielnicowych prawdopodobnie zapobiegła tragedii.

(KWP w Poznaniu / kp)