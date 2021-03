Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z Koronowa zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Policjant był w tym czasie poza służbą. Nietrzeźwy 47-latek wpadł w ręce funkcjonariusza w Solcu Kujawskim. Teraz podejrzany za swoje postępowanie będzie odpowiadać przed sądem.

W sobotę (27.02.2021) około godziny 12:20 dzielnicowi z Solca Kujawskiego otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu wsiadł za kierownicę pojazdu. Ze zgłoszenia wynikało, że odjechał audi w kierunku ulicy Leśnej. Policjanci pojechali w tym kierunku.

Na skrzyżowaniu ulic Dożynkowej, Wiśniowej i Leśnej zauważyli opisywany wcześniej pojazd. Auto stało. Funkcjonariusze wyszli z radiowozu. Wówczas podszedł do nich policjant z Koronowa będący w czasie wolnym od służby. Funkcjonariusz, po przedstawieniu się, opowiedział o całej sytuacji.

Okazało się, że wcześniej jechał za audi ulicą Leśną. Styl jazdy kierowcy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. W momencie, kiedy audi zatrzymało się na skrzyżowaniu, wówczas funkcjonariusz podszedł do mężczyzny, który wysiadł z auta. Wyczuł od niego alkohol. Policjant od razu wyciągnął kluczyki ze stacyjki audi i zatrzymał kierowcę.

Badanie trzeźwości 47-latka wszystko potwierdziło. Mężczyzna był pijany. Miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Ponadto, po sprawdzeniu go w policyjnej bazie okazało się, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdami. 47-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu soleccy policjanci na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. W związku z tym, że wcześniej był już karany za to przestępstwo, to teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Bydgoszczy / kp)