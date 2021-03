75–latka błądziła w nocy 80 km od domu. Po reakcji świadka zaopiekowali się nią policjanci Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Górowscy policjanci zostali zawiadomieni o tym, że starsza kobieta chodzi po miejscowości Kandyty i nawołuje jakby kogoś szukała. Okazało się, że 75-latka przyjechała tam z oddalonego o 80 km Olsztyna, jednak zanim znalazła się w Kandytach błądziła w lesie. Po informacji przekazanej od świadka przemoczoną i zziębniętą kobietą zaopiekowali się policjanci, którzy ustalili jej tożsamość, skontaktowali się z jej córką, a następnie przekazali ją pod opiekę ratowników medycznych.

W poniedziałek (1.03.2021) przed godz. 23:00 policjanci z Komisariatu Policji w Górowie Iławeckim interweniowali w związku ze zgłoszeniem, z którego wynikało, że starsza kobieta błądzi po miejscowości Kandyty. O sprawie powiadomił mężczyzna, który najpierw usłyszał niecodzienne nawoływanie, a gdy postanowił sprawdzić, kto o takiej porze krzyczy na podwórzu, zobaczył nieznajomą seniorkę. Mężczyzna nie pozostał obojętny i wyszedł do kobiety, która nielogicznie się wypowiadała i wyglądała na zagubioną. Zaniepokojony jej stanem zadzwonił pod numer alarmowy.

Kobieta była zziębnięta, a jej odzież przemoczona. Policjanci umieścili seniorkę w radiowozie, a następnie w spokojnej rozmowie próbowali ustalić jak najwięcej szczegółów, mogących pomóc w ustaleniu jej tożsamości i miejsca zamieszkania. 75-latka opowiadała policjantom, że po południu przyjechała autobusem w te okolice, bo szukała zostawionych tu kiedyś rzeczy. Niczego nie znalazła, a później błądziła idąc przez las, aż znalazła się w Kandytach. Kobieta miała na kartce zapisany nr telefonu do córki. Policjanci skontaktowali się z nią. Funkcjonariusze ustalili tożsamość seniorki i potwierdzili fakt, że mieszka w Olsztynie. Wezwani na miejsce ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala.

Ta historia dobrze się skończyła z uwagi na szczęśliwy splot wydarzeń jej towarzyszących. Niewątpliwie warto zauważyć, że w dużej mierze przyczynił się do tego mężczyzna, który nie pozostał obojętny na los nieznanej mu seniorki.

Apelujemy do opiekunów i rodzin osób starszych i schorowanych, aby wzmóc opiekę nad nimi, pilnować ich wyjść oraz zadbać o to, by zawsze miały przy sobie, np. telefon komórkowy lub kartkę z danymi kontaktowymi. Posiadanie telefonu komórkowego w dużym stopniu ułatwi Policji szybkie dotarcie i odnalezienie zaginionego. W wielu przypadkach Policja wykorzystuje do poszukiwań oprócz ludzi, także nowoczesne środki techniczne, które pozwalają na bardzo szybkie zlokalizowanie zaginionej osoby.

(KWP w Olsztynie / kp)