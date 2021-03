46-latek wpadł z papierosami bez akcyzy Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą ujawnili i zabezpieczyli ponad 9000 paczek nielegalnych papierosów. Funkcjonariusze, realizując ustalenia własne przeszukali znajdujące się na terenie Lublina dwa garaże należące do 46-letniego mieszkańca Łęcznej. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek Skarb Państwa straciłby ponad 170 000 złotych.

Wczoraj policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie realizując ustalenia własne przeszukali dwa garaże należące do 46-letniego mieszkańca Łęcznej. Funkcjonariusze w trakcie czynności na terenie Lublina ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 9000 paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy skarbowej. Gdyby bezakcyzowy towar trafił na rynek to Skarb Państwa straciłby ponad 170 000 złotych z tytułu niezapłaconych podatków.

Zgodnie z obowiązującym prawem czyn ten zagrożony jest karą do 3 lat pozbawienia wolności, wysoką grzywną oraz przepadkiem nielegalnego towaru.

(KWP w Lublinie / kp)