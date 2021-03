Podziękowania dla Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu za pomoc przy organizacji transportu serca do transplantacji Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „dzięki Pana pomocy i zaangażowaniu mogliśmy zrealizować nasze najważniejsze zadanie – dołożyć wszelkich sił i środków, by po raz kolejny stanąć na straży ludzkiego życia. Chciałbym Panu za to ogromnie podziękować.” Tymi słowami rozpoczyna się list z wyrazami wdzięczności złożony na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Podziękowania dotyczą wsparcia przy organizacji transportu serca do transplantacji, który miał miejsce w minioną sobotę.

Wczoraj na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Dariusza Wesołowskiego złożony został list z wyrazami wdzięczności, kierowany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotra Ponikowskiego.

Podziękowania dotyczą sobotniego wydarzenia. Wówczas Zarząd Lotnictwa Policji w Warszawie został poproszony przez Koordynatora do spraw Transplantologii z Wrocławia, za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, o pomoc w transporcie serca do przeszczepu. Oczekiwała na nie młoda pacjentka, dla której jedynym ratunkiem i szansą na dalsze życie był przeszczep.

O godzinie 8.00 rano śmigłowiec wystartował z lotniska na Bemowie, by po kilkudziesięciu minutach wylądować na lądowisku Szpitala Powiatowego w Ostrołęce. Tam czekano w gotowości na serce, które zgodnie z planem miało trafić do pacjenta w szpitalu we Wrocławiu. Punktualnie o 9.50 śmigłowiec wystartował ponownie z przeznaczonym do przeszczepu organem i towarzyszącym mu kardiochirurgiem. Po 2 godzinach lotu wylądował przed Szpitalem Uniwersyteckim we Wrocławiu, skąd zespół transplantologów przemieścił się do oczekującego na organ pacjenta.

List zakończony jest słowami

„W imieniu swoim, moich współpracowników, pacjentki i jej rodziny składam na Pana ręce gorące podziękowania za pomoc. Myślę, że Obywatele Dolnego Śląska mają dużo szczęścia mając tak dobrze zorganizowane i współpracujące służby w regionie.”

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu