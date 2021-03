Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów w Małopolsce Data publikacji 02.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas pierwszego przyjęcia w tym roku, garnizon małopolski zasiliło 50 nowych policjantów. 2 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się ich uroczyste ślubowanie, odznaczenie zasłużonych funkcjonariuszy i pożegnanie policjantów przechodzących na emeryturę. Wśród zaproszonych gości byli Wojewoda Małopolski pan Łukasz Kmita

23 lutego br. do służby w małopolskiej Policji zostało przyjętych 50 osób w tym 9 kobiet. Był to pierwszy nabór do służby w 2021 roku. W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyła się dziś uroczystość z tej okazji. Do ślubowania przystąpiło 9 policjantów, którzy zasilą szeregi KWP w Krakowie. Pozostałe 41 osób, które zostały przyjęte do służby, ślubować będą w swoich jednostkach macierzystych.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster odczytał słowa roty ślubowania, które powtarzali za nim adepci sztuki policyjnej. Po odebraniu ślubowania szef małopolskich policjantów każdemu z nowych funkcjonariuszy wręczył legitymację służbową. Pan wojewoda gratulował ślubującym wyboru zawodu i wręczał im zasady etyki zawodowej.

Nowo przyjętych policjantów czeka przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji. 9 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 18 nowych funkcjonariuszy. 5 nowych policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu zyska 1 funkcjonariusza. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, do Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach i do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie przydzielonych zostanie 2 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komenda Powiatowa Policji w Bochni dostaną po 1 nowym funkcjonariuszu. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu i Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie wzmocnione zostaną przez 3 nowych funkcjonariuszy.

Po uroczystym ślubowaniu nastąpiło wręczenie Medali za Długoletnią Służbę. Medale te przyznał policjantom Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wręczył medale 19 zasłużonym policjantom: 1 złoty, 16 srebrnych i 2 brązowe. Wśród odznaczonych są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z pionów kryminalnego, prewencji i logistyki, a także funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie.

Następnie uroczyście pożegnano odchodzących na zasłużoną emeryturę dwóch policjantów: insp. Jerzego Grońskiego - Komendanta Powiatowego Policji w Proszowicach i mł. insp. Jacka Góreckiego - Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Komendant Kuster podziękował im za znaczącą, pełną poświęceń i zaangażowania wieloletnią służbę. Przechodzący w stan spoczynku otrzymali od komendanta pamiątkowe szable. Również wojewoda przekazał słowa uznania dla odchodzących ze służby policjantów.

Po części ceremonialnej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. Pogratulował wyboru nowym policjantom i życzył każdemu z nich powodzenia „w ciężkiej służbie, ale dającej ogromną satysfakcję w przyszłości”. Życzył młodym adeptom sukcesów w przyszłości na miarę funkcjonariuszy odznaczonych dziś medalami.

Wojewoda pogratulował młodym policjantom. Dzisiaj mundur to zobowiązanie, ale i wyzwanie - powiedział. Powinny być wyryte w waszych sercach także słowa roty ślubowania, wiernie służyć narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny – podkreślił. Podziękował również odznaczonym funkcjonariuszom za ich wieloletnią służbę.

(KWP w Krakowie / kp)