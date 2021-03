Głogowscy policjanci pilotowali pojazd z rodzącą kobietę do szpitala Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego głogowskiej jednostki eskortowali do szpitala samochód, w którym jechała rodząca kobieta. Dzięki szybkiej pomocy funkcjonariuszy przyszli rodzice bardzo szybko i w odpowiednim czasie dotarli do placówki zdrowia i wszystko skończyło się szczęśliwie.

W poniedziałek (1.03.2021 r.) tuż po godzinie 9.00 funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego głogowskiej komendy otrzymali zgłoszenie o pojeździe, w którym znajduje się ciężarna kobieta. Prawdopodobnie rozpoczęła się akcja porodowa. Aspirant Marcin Gbiorczyk i aspirant sztabowy Daniel Kamoda, będący wówczas w patrolu, mając na uwadze duży ruch i utrudnienia na drodze, bez chwili wahania podjęli decyzję o pilotażu kobiety do głogowskiego szpitala.

Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, bezpiecznie i szybko prowadzili jadący za nimi samochód do placówki zdrowia. Dzięki ich zaangażowaniu w pomoc przyszłym rodzicom wszystko zakończyło się szczęśliwie.

To już druga taka akcja głogowskich policjantów. Kilka dni wcześniej podobne zdarzenie spotkało inny patrol z drogówki. Policjanci aspirant sztabowy Paweł Szymankiewicz i aspirant Grzegorz Paterek zatrzymali pojazd do kontroli drogowej, gdyż jego kierujący poruszał się z nadmierną prędkością. Chwilę później okazało się, że wewnątrz znajduje się kobieta w ciąży, u której wystąpiły problemy mogące zagrozić jej życiu i zdrowiu. Policjanci pomogli przyszłym rodzicom bezpiecznie dotrzeć do szpitala, za co na miejscu otrzymali gromkie brawa od osób tam przebywających.

(KWP we Wrocławiu / kp)