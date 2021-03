Chciał targnąć się na swoje życie - uratowali go ostrołęccy policjanci Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce poszukiwali zaginionego, którego życie było zagrożone. W trosce o życie mężczyzny do działań włączyli się także policjanci, którzy w tym czasie mieli wolne od służby, wykorzystano także kamerę termowizyjną. Na szczęście mężczyzna w porę został odnaleziony przez policjantkę z posterunku policji w Łysych. 43-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Wczoraj (2.03.2021 r.) przed północą dyżurny ostrołęckiej policji został powiadomiony przez mieszkankę powiatu ostrołęckiego, że jej mąż po awanturze rodzinnej zagroził odebraniem sobie życia.

Dlatego na miejsce szybko skierowano policjantów, którzy nawiązali kontakt telefoniczny z desperatem. Po krótkiej rozmowie mężczyzna wyłączył telefon. Sytuacja była dramatyczna, gdyż nie była to pierwsza próba, jaką podjął mężczyzna.

Z uwagi na sytuację na miejsce docierały kolejne patrole, które przeszukiwały las oraz miejsca, do których mężczyzna mógł się udać. W trosce o życie mężczyzny Komendant Miejski Policji w Ostrołęce wprowadził alarm w jednostce, dzięki któremu w działania poszukiwawcze zaangażowali się również ci policjanci, którzy mieli w tym czasie wolne od służby. Do akcji przyłączyli także strażacy, wykorzystano też kamerę termowizyjną.

Po ponad godzinnych poszukiwaniach policjantka z posterunku policji w Łysych w ciemnościach dostrzegła sylwetkę poszukiwanego mężczyzny. Odnaleziony desperat z uwagi na swój stan zdrowia został przekazany pod opiekę załodze karetki pogotowia.

To kolejne zdarzenie tylko w tym tygodniu, w którym szybka reakcja policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce uratowała to co najcenniejsze, czyli ludzkie życie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)