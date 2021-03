UWAGA! Pandemia to czas żniw dla "szczepionkowych oszustów" Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści stają się coraz bardziej bezwzględni i dopuszczają się wciąż nowych sposobów, na wyłudzanie pieniędzy od osób starszych. Apelujemy również do ludzi młodych - informujcie swoich rodziców, dziadków, sąsiadów o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość i zabrać im wszystkie oszczędności.

Oszustwa metodą „na szczepionkę”

Na terenie kraju pojawiły się próby oszustw na zakup szczepionki na COVID19. Oszuści modyfikują znaną metodę wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”, podając się za przedstawiciela służby zdrowia, bądź za członków rodziny i w ten sposób wyłudzają znaczne sumy pieniędzy. Wprowadzając w błąd usiłują doprowadzić osoby starsze do niekorzystnego rozporządzeniem ich mieniem.

Przestępcy informują, że potrzebna jest pilna wpłata pieniędzy na leczenie bliskiej osoby, która znalazła się w szpitalu. Po przekazaniu gotówki okazuje się, że bliski nie był zarażony koronawirusem, a pieniądze przejęli nieznani sprawcy.

Pomimo licznych apeli policjantów i akcji profilaktycznych mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, nadal odnotowuje się przypadki przekazywania przestępcom przez starsze osoby swoich oszczędności. Zaniepokojeni ludzie, którzy obawiają się zarażenia koronawirusem mogą stać się łatwo ofiarą takich oszustw.

Wiarygodne informcje znajdziemy na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie

Szczepienia przeciw Covid-19 w domu pacjenta

Jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia w domu, powinien skontaktować się ze swoim POZ.

Wyjazdowe punkty szczepień są kierowane do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej.

Jeśli senior nie prosił o zaszczepienie u siebie w domu albo pomoc w transporcie do punktu szczepień, a odbiera telefon z taką propozycją, ostrzegamy - to oszustwo.

„Oferta” transport na szczepienia przeciw Covid-19

Na terenie województwa łódzkiego pojawiają się także przypadki telefonów od osób oferujących odpłatny transport na szczepienia do punktów szczepień.

Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego wszystkie gminy zostały zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego transportu:

osobom niepełnosprawnym, tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich);

osobom powyżej 70 roku życia, mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców).

Gminy organizują transport przy wykorzystaniu Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz zatrudnionych przez gminy podwykonawców (np. w Łodzi MPK, korporacja taksówkarska), a koszt transportu w tych przypadkach będzie refundowany z budżetu państwa;

PAMIĘTAJ!

jeśli senior nie prosił o zaszczepienie u siebie w domu, albo pomoc w transporcie do punktu szczepień, a odbiera telefon z taką propozycją, ostrzegamy - to oszustwo.

zachowaj szczególną ostrożność w kontaktach z obcymi, którzy mogą podawać się np. za „policjanta”, „lekarza”, "żołnierza" lub „wnuczka”;

pamiętaj, że Policja nigdy nie będzie Cię prosiła o wypłatę pieniędzy z banku, przekazanie ich nieznanym osobom lub pozostawienie we wskazanym miejscu;

nie dokonuj zakupu szczepionek i produktów farmaceutycznych na własna rękę;

POD ŻADNYM POZOREM NIE PRZEKAZUJ PIENIĘDZY! – skontaktuj się najpierw z rodziną i potwierdź, czy potrzebują pomocy finansowej!

W przypadku próby wyłudzenia pieniędzy, otrzymania "oferty" odpłatnego transportu na szczepienie, bądź propozycji przyjazdu służb sanitarnych do pacjenta do domu

należy natychmiast zadzwonić na policję pod numer alarmowy 112.

(KWP w Łodzi / mw)