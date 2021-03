Włocławscy policjanci uratowali kobietę, która ugrzęzła w bagnie Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Włocławka bez wahania rzucili się w bagna, aby ratować kobietę. 25-latka po zmroku zgubiła się w lesie, a szukając drogi powrotnej utknęła w grzęzawisku, z którego nie mogła wyjść o własnych siłach. Przemoczonej, zziębniętej i wystraszonej kobiecie pomogli mundurowi. W działaniach uczestniczyli także strażacy.

Wczoraj (2.03.2021 r.) około godziny 22.00 dyżurny włocławskiej policji odebrał zgłoszenie, z którego wynikało, że kobieta wpadła do bagna i potrzebuje pilnej pomocy. Do zdarzenia doszło w trudno dostępnym, podmokłym terenie leśnym, w rejonie jeziora Łuba, skąd 25-letnia włocławianka nie była w stanie wydostać się o własnych siłach. Służby zostały zaalarmowane o zdarzeniu przez zaniepokojoną rodzinę kobiety, która bezskutecznie próbowała ją odnaleźć w lesie, do którego ta wyszła pobiegać kilka godzin wcześniej.

Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, którzy pojechali na miejsce od razu przystąpili do przeszukiwania bagien. Mundurowi penetrowali teren i nawoływali kobietę, dzięki czemu po kilkunastu minutach nawiązali z nią słowny kontakt, słysząc nawoływanie pomocy. Następnie dotarli do grzęzawiska, w którym utknęła włocławianka. Wystraszona i przemoczona stała na podmokłej kępie i kurczowo trzymała się drzewa. Wokół kobiety rozciągały się głębokie bagna, które znacznie utrudniały dotarcie do niej. Policjanci podjęli próbę wydostania kobiety za pomocą rzutki ratunkowej, jednak zziębnięta 25-latka nie była w stanie jej pochwycić. Widząc, że zdrowie i życie kobiety może być zagrożone bez wahania weszli w bagna, a następnie brodząc w nich dotarli do włocławianki i bezpiecznie wydostali ją na brzeg. W działaniach udział brali także strażacy. Tutaj czekały już służby ratownicze, które udzieliły kobiecie pomocy medycznej.

