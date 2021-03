Trzebińscy policjanci zatrzymali pedofila Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowana postawa matki 12–letniej dziewczynki doprowadziła do zatrzymania przez policjantów z komisariatu w Trzebini 33-latka podejrzanego o próbę wykorzystania seksualnego jej córki. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów, w tym usiłowania obcowania płciowego z małoletnią. Decyzją sądu, podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

28 lutego br. mieszkanka Trzebini poinformowała miejscowych policjantów, że na komunikator internetowy jej małoletniej córki odezwał się nieznajomy mężczyzna. Rozmówca, wiedząc o jej wieku, zaproponował nawiązanie z 12-latką relacji seksualnych. Matka, podając się za córkę, przystała na propozycję nieznajomego dotyczącą spotkania, do którego miało dojść 1 marca br. około godz. 13:00. w miejscu zamieszkania małoletniej.

Sprawą niezwłocznie zajęli się kryminalni, którzy urządzili zasadzkę i zatrzymali mężczyznę około godz. 12:55 bezpośrednio przed drzwiami mieszkania zgłaszającej oraz jej małoletniej córki. Okazał się nim 33-latek z powiatu hrubieszowskiego.

Dalsze czynności przeprowadzane były w Komisariacie Policji w Trzebini. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 33-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie, gdzie usłyszał dwa zarzuty: nawiązania kontaktu z osobą poniżej 15 roku życia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z propozycją obcowania płciowego oraz usiłowania obcowania płciowego z osobą małoletnią, za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Chrzanowie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.





