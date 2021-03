Policyjny emeryt i funkcjonariusz po służbie zatrzymali złodzieja alkoholu Data publikacji 03.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się w każdej sytuacji, również po służbie, a nawet w stanie spoczynku, co udowodnili wczoraj funkcjonariusz referatu patrolowo-interwencyjnego z lęborskiej jednostki policji oraz emerytowany policjant, którzy zatrzymali złodzieja alkoholu.

Wczoraj po południu w czasie wolnym od służby aspirant Bartłomiej Świtka, przewodnik psa z lęborskiej komendy, zauważył w miejscowym dyskoncie podejrzanie zachowującego się mężczyznę, który z naręczem alkoholu stał za drzwiami wejściowymi do sklepu. Gdy drzwi otworzyły się przed wchodzącym do sklepu klientem, mężczyzna wybiegł na zewnątrz. Policjant, podejrzewając, że to złodziej, dogonił go i obezwładnił. Mężczyzna siłował się z funkcjonariuszem, był agresywny i próbował uciec. Tę sytuację zauważył przechodzący obok emerytowany policjant, przez wiele lat pełniący służbę dyżurnego w lęborskiej jednostce policji, który niezwłocznie udzielił aspirant Świtce pomocy przy obezwładnieniu złodzieja i wezwaniu patrolu.

Jak się okazało zatrzymany przez policjantów 32-latek z powiatu wejherowskiego, ukradł w sklepie alkohol i napoje energetyczne. Skradziony towar policjanci przekazali obsłudze sklepu, a 32-latka ukarali mandatem w wysokości 500 zł.

(KWP w Gdańsku / kp)