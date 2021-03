Policyjna eskorta na porodówkę Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Takiego przebiegu sytuacji nie spodziewali się policjanci, którzy zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mercedesem. Policyjny wideorejestrator zarejestrował pojazd, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna wiezie do szpitala swoją rodzącą żonę.

Zdjęcie z policyjnego wideorejestratora

We wtorek, przed godz. 11 w Rzeszowie na drodze krajowej nr 97, policjanci z rzeszowskiej grupy SPEED, mł. asp. Sławomir Mastaj oraz sierż. Piotr Szal, zwrócili uwagę na kierującego mercedesem, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Mundurowi zatrzymali auto do kontroli. Jak się okazało, kierowca spieszył się do szpitala, ponieważ jego żona właśnie zaczęła rodzić.

Funkcjonariusze postanowili pomóc rodzicom dotrzeć bezpiecznie na czas do szpitala. Włączyli sygnały świetlne oraz dźwiękowe i rozpoczęli pilotaż. Policjanci eskortę zakończyli pod szpitalem w Rzeszowie. Rodząca kobieta został przekazana pod opiekę personelu medycznego.

Film Nagranie z policyjnego wideorejestratora. Opis filmu: Nagranie z policyjnego wideorejestratora. Plik z deskrypcją oraz plik audiodeskrypcji dołączony do artykułu. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie z policyjnego wideorejestratora. (format mp4 - rozmiar 14.44 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja filmu wideo Opis nagrania: Audiodeskrypcja filmu wideo Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Audiodeskrypcja filmu wideo (format mp3 - rozmiar 1.61 MB)