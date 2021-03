Rybniccy kryminalni odzyskali zegarki i monety kolekcjonerskie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rybniccy kryminalni zatrzymali 21-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież. Jego łupem padły zegarki i monety kolekcjonerskie o wartości blisko 58 tysięcy złotych, które skradziono z domu w Rybniku. Śledczy odzyskali większość skradzionego mienia. Rybniczanin przyznał się do winy. Grozi mu 5 lat więzienia.

Kryminalni z Rybnika zatrzymali 21-latka podejrzanego o kradzież zegarków i monet kolekcjonerskich o wartości blisko 58 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło na przełomie grudnia i stycznia br. w jednym z domów jednorodzinnych w Rybniku. Swój łup mężczyzna sprzedał w lombardach na terenie województwa śląskiego. Śledczy odzyskali większość skradzionego mienia o wartości około 45 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Za popełnione przestępstwa rybniczaninowi grozi do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)