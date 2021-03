"My psy musimy trzymać się razem..."

Z inicjatywy dzielnicowego asp. Łukasza Walczaka na terenie kutnowskiej komendy pod hasłem "My psy musimy trzymać się razem" zorganizowana została zbiórka karmy i kocy dla bezdomnych zwierząt. Zebrane rzeczy trafiły do podopiecznych stowarzyszenia "4 Łapy" w Żychlinie. Inicjatywa ta zainspirowała do działań również innych policjantów i podopieczni zyskali również nowe budy.