Po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego

34-latek najpierw sobie solidnie popił ze swoim 48-letnim kolegą, a potem wsiadł z nim do samochodu, ale do celu nie dotarł, bo zaliczył dachowanie. Jakby tego było mało, kierowca i jego kompan postanowili oddalić się z miejsca zdarzenia i uciec do lasu, ale ku swojemu zdziwieniu zostali zatrzymani przez policjanta, który był w czasie wolnym od służby.