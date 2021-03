Policjanci odwieźli zagubioną 83-latkę do domu Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zziębnięta i zagubiona kobieta w środku nocy sama szła po drodze. Zauważyli ją policjanci z Posterunku Policji w Kamionce i bezpiecznie odwieźli do domu, gdzie zaopiekowali się nią bliscy.

Wczoraj w nocy około godziny 1:00 policjanci z Posterunku Policji w Kamionce na jednej z ulic w tej samej miejscowości zauważyli starszą kobietę, która szła poboczem. 83-latka była bardzo słabo widoczna, gdyż nie miała na sobie żadnego odblasku. Policjanci zatrzymali się, aby udzielić kobiecie pomocy i zapytać co o tej porze robi sama na ulicy. Seniorka była zdezorientowana, miała problem z określeniem gdzie mieszka. Funkcjonariusze ustalili, gdzie kobieta ma swój dom. Była to mieszkanka Kamionki. Zziębniętą 83-latkę mundurowi odwieźli do domu, a tam przekazali pod opiekę rodzinie.

Policjanci apelują - jeżeli zauważymy starszą, samotną osobę, zatrzymajmy się i zapytajmy czy nie potrzebuje ona pomocy. Wystarczy zadzwonić pod numer 112, aby odpowiednie służby udzieliły pomocy takiej osobie.

(KWP w Lublinie / mw)