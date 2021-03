Opolski rekrut o pracy cyberpolicjantów

Ścigają przestępców, zbierają dowody i zabezpieczają ślady nie wstając zza komputera. Cyberkryminalni - policjanci dedykowani walce z przestępczością w Sieci. To oni rozpracowują internetowych oszustów, lokalizują fałszywe domeny i nielegalne witryny. Zobacz, jak wygląda praca policjantów z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością. Jeśli w wirtualnym świecie chcesz stać po dobrej stronie, dołącz do nas.