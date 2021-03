Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Rypinie trwa Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Rypinie już idzie pełną parą. Firma, która wygrała przetarg na realizację tej inwestycji to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD-Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Budowa będzie kosztować ponad 23 mln złotych.

Nową Komendę Powiatową Policji w Rypinie zaprojektowano jako budynek 3-kondygnacyjny, murowany, z płaskim dachem, niepodpiwniczony. W kompleksie tym powstanie także parterowy budynek garażowo-warsztatowy z zapleczem kynologicznym. Ponadto w budynku zaprojektowano strzelnicę umożliwiającą doskonalenie techniki strzelania przez policjantów.

W budynku administracyjnym mieścić się będą pomieszczenia biurowe przeznaczone dla poszczególnych wydziałów, ale także zespół pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne.

W budynku parterowym podstawową grupę pomieszczeń stanowić będą pomieszczenia garażowe oraz warsztatowe, w tym myjnia dla samochodów osobowych, pomieszczenia techniczne takie jak: kotłownia i pomieszczenie agregatu oraz pomieszczenia zespołu kynologicznego przeznaczone dla przewodników policyjnych psów. Zbudowane zostaną także trzy kojce z wydzieloną częścią, gdzie spać będą czworonożni pomocnicy policjantów.

Powierzchnia użytkowa budynku administracyjnego zajmować będzie ok. 2600 m2, natomiast garażowo- warsztatowego z zapleczem dla psów ok. 390 m2.

Obiekt wybudowany zostanie na działce przekazanej policji przez Gminę Miasta Rypin w roku 2014. Budowa nowej komendy możliwa jest dzięki środkom z budżetu policji, a koszt tej inwestycji to ponad 23 mln złotych, do których trzeba dodać koszty wyposażenia m. in. w meble, sprzęt informatyczny czy łączności.

Wczoraj (03.03) budowę wizytował Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ds. logistyki insp. Marcin Woźniak.