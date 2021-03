Zatrzymani za oszukanie seniorów metodą „na policjanta”. Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy zatrzymali parę oszustów, którzy metodą „na policjanta” okradli starsze małżeństwo na ponad 90 tysięcy złotych. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za popełnione przestępstwo grozi im kara pozbawienia wolności do lat 8.

30 listopada ub.r. do starszego małżeństwa, mieszkańców Krakowa zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. „Policjant” poinformował, że od pewnego czasu prowadzi „specjalną akcję”, która ma na celu schwytanie złodziei, którzy prawdopodobnie w najbliższym czasie będą chcieli włamać się do mieszkania małżeństwa, skraść gotówkę i wszystkie wartościowe rzeczy. Starsza para bojąc się o swoje oszczędności dała się przekonać oszustowi, aby na czas akcji „Policja zabezpieczyła” ich dobytek. Tego samego dnia przekazali fałszywemu funkcjonariuszowi, który zjawił się pod drzwiami ich mieszkania pieniądze, biżuterię oraz złote kolekcjonerskie monety, o łącznej wartości ponad 90 tysięcy złotych. Fałszywy funkcjonariusz nie nawiązał z małżeństwem ponownego kontaktu, wówczas zorientowali się, że padli ofiarą oszustwa. Następnego dnia małżeństwo sprawę zgłosiło krakowskim policjantom, tym razem już prawdziwym.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie na podstawie zebranych informacji szybko ustalili, że związek z tą sprawą ma kilka osób, które działają w zorganizowanej grupie przestępczej. Do zatrzymania pierwszego z członków grupy doszło 3 grudnia ub.r. w jednym z krakowskich hoteli. 25-latek był zaskoczony wizytą kryminalnych, którzy w pokoju hotelowym i w luksusowym samochodzie należącym do mężczyzny ujawnili i zabezpieczyli blisko 24 tysiące złotych, biżuterię i monety pochodzące z przestępstwa. W wyniku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili kolejną osobę zamieszaną w ten przestępczy proceder. Była to 24-letnia mieszkanka Krakowa, którą kryminalni zatrzymali 22 lutego br. na jednym z nowohuckich osiedli.

Wobec obojga oszustów sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Nowej Hucie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8. Sprawa jest rozwojowa, trwa ustalanie pozostałych członków tej przestępczej grupy.

