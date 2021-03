Nowy czworonożny funkcjonariusz w łowickiej komendzie Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji otrzymała nowego psa służbowego. Neo - bo tak się wabi, jest już drugim psem w łowickiej Policji. Niebawem wraz ze swoim przewodnikiem przejdzie specjalistyczne szkolenie, po którym będzie patrolował ulice miasta.

Owczarek niemiecki Neo, to pies patrolowo - tropiący, który wraz ze swoim przewodnikiem będzie służył w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym łowickiej Policji. Wraz z sierż. szt. Radosławem Pawlatą przejdzie szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Po powrocie czworonożny funkcjonariusz wraz ze swoim opiekunem bedzie patrolował teren miasta i powiatu łowickiego. Pies patrolowo-tropiący wykorzystywany jest do działań patrolowych, podczas zdarzeń kryminalnych i działań poszukiwawczych przestępców ale i osób zaginionych. Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów służbowych muszą stanowić zgrany duet, a wtedy ich służba przyniesie pożądany efekt. Zajmują się doskonaleniem sprawności psa, którego mają pod swoją opieką, dbają o jego zdrowie i kondycję. Wspólne ćwiczenia i długie przebywanie razem sprawiają, że są zżyci, a pies nade wszystko broni opiekuna w sytuacjach zagrożenia. To przyjaciele, którzy niejednokrotnie nie rozstają się ze sobą przechodząc na emeryturę. Profesjonalne szkolenie zapewne uczyni duet jeszcze bardziej zgranym, a Neo udowodni, że jest stworzony do służby w naszych szeregach, przyczyniając się do ratowania życia lub ujęcia groźnych przestępców.

To już drugi pies patrolowo-interwencyjny w Łowiczu. Wcześniej trafił do nas Kozik - również owczarek niemiecki, który wspólnie ze swoim przewodnikiem służy lokalnej społeczności.

(KWP w Łodzi / mw)