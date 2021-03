Podejrzany o usiłowanie zabójstwa księdza Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał zatrzymany przez policję 47 latek, podejrzany o napaść na ks. prałata, kustosza Sanktuarium w Paradyżu. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 2 marca 2021 roku, około godziny 19.30, na terenie paradyskiej plebanii. Policjanci zostali wówczas powiadomieni o poważnych obrażeniach ciała, w tym głowy, jakich doznał 69-letni ksiądz, wieloletni proboszcz parafii. Mundurowi, od chwili zgłoszenia przez całą noc i kolejny dzień intensywnie pracowali nad ustaleniem okoliczności, w jakich pokrzywdzony doznał tak poważnych obrażeń ciała. Policjanci brali pod uwagę różne hipotezy. Jednak skrupulatnie zebrane dowody i ich analiza dały podstawę do stwierdzenia, że 69-letni ksiądz padał ofiarą brutalnej napaści. Kilkanaście godzin od zgłoszenia policjanci wytypowali i zatrzymali 47-latka, który mógł mieć związek z przestępstwem. Mężczyzna został przesłuchany. W rozmowie ze śledczymi zatrzymany mieszkaniec gminy Paradyż, przyznał się do napaści. Ciężko ranny ksiądz trafił do jednego z łódzkich szpitali. Jak ustalili policjanci mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy.

47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę nawet dożywotniego pozbawienia wolności

(KWP w Łodzi / kp)