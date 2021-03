Nowe radiowozy dla łódzkiej Policji Data publikacji 04.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 marca 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji odbyło się przekazanie 5 nowych radiowozów, z których na co dzień korzystać będą funkcjonariusze łódzkich komisariatów. Kluczyki z rąk Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej odebrał Komendant Miejski Policji w Łodzi młodszy inspektor Dariusz Dziurka.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, który na to przedsięwzięcie przeznaczył 200 tysięcy złotych, łódzcy policjanci pozyskali pięć nowoczesnych, a co najważniejsze przystosowanych do realiów codziennej służby, nieoznakowanych radiowozów. Pozostała kwota 274 tysięcy złotych przeznaczona na zakup aut, pochodziła z budżetu Policji. Przekazane pojazdy zastąpią wyeksploatowane już radiowozy. Są funkcjonalne, dobrze wyposażone i spełniają niezbędne standardy jakości. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podkreśliła, że bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta jest najważniejsze. Dzięki nowym radiowozom funkcjonariusze jeszcze szybciej docierać będą na miejsca interwencji, aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom naszego miasta. Komendant Miejski Policji w Łodzi młodszy inspektor Dariusz Dziurka podziękował za okazane wsparcie i zaznaczył, że dobra współpraca z magistratem jest gwarancją stałej poprawy bezpieczeństwa na terenie Łodzi. Przekazane dziś pojazdy marki KIA Ceed mają turbodoładowane benzynowe silniki o pojemności 1,4 litra i mocy 141 KM. Wyposażone są między innymi w dotykowy panel sterowania, technologię bluetooth oraz światła uprzywilejowania. Spośród zakupionych pojazdów po jednym trafi w dyspozycję funkcjonariuszy z łódzkich komisariatów. Warto wspomnieć, że od początku 2020 roku flota pojazdów znajdujących się na wyposażeniu łódzkiej Policji została odmłodzona o 23 nowe radiowozy.

(KWP w Łodzi / kp)