Oświęcim. Pomagamy i chronimy. Seniorka podziękowała policjantom za błyskawiczną pomoc. Data publikacji 04.03.2021 Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu w sobotę (27.02.2021) otrzymał mail z serdecznymi podziękowaniami dla policjantów, od 74 – letniej mieszkanki Oświęcimia, za pomoc udzieloną gdy uległa nieszczęśliwemu wypadkowi na ulicy.

Do zdarzenia doszło 28 grudnia 2020 roku w Oświęcimiu. Kobieta idąc do apteki po lekarstwa nagle straciła równowagę i upadła na chodnik. Wtedy właśnie ulicą przejeżdżał policyjny patrol. Sierżant Sebastian Tobiasz oraz starszy posterunkowy Arkadiusz Ryś z Ogniwa – Patrolowo – Interwencyjnego natychmiast zatrzymali radiowóz i pospieszyli z pomocą seniorce. Okazało się, że kobieta doznała złamania nogi. Niezbędna była więc interwencja pogotowia ratunkowego. 74 – latka pod opieką ratowników medycznych trafiła do oświęcimskiego szpitala. Złamanie okazało się poważne, więc seniorka została przewieziona do jednego z krakowskich szpitali. Tam przeszła skomplikowaną operację oraz kilkutygodniową rehabilitację. Po powrocie do domu postanowiła przesłać wiadomość z podziękowaniami dla policjantów, którzy jej pomogli.