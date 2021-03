Pseudokibice podejrzani o udział w bójce w rękach policjantów Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy ścisłej współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KMP w Łodzi zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 20, 28, 30 lat podejrzanych o udział w tzw. ustawkach na terenie miasta. Dodatkowo do Prokuratury Okręgowej w Łodzi stawili się kolejni dwaj podejrzani w wieku 27 i 32 lata.

W lipcu i sierpniu 2018 roku na terenie Bałut doszło do dwóch bójek pomiędzy zwaśnionymi pseudokibicami łódzkich drużyn. Młodzi, zamaskowani mężczyźni, będący sympatykami lokalnych klubów piłkarskich starli się ze sobą. Policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, skrupulatnie analizowali zgromadzony materiał dowodowy, przesłuchiwali świadków i stopniowo ustalali osoby biorące czynny udział w tych zdarzeniach. Skrupulatna współpraca kryminalnych i dochodzeniowców połączona z dobrym rozpoznaniem środowiska powiązanego z przestępczością okołostadionową, zaowocowała zatrzymaniem sprawców. 25 lutego 2021 roku policjanci, dysponując postanowieniami wydanymi przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi, wkroczyli do trzech mieszkań znajdujących się na dzielnicy Łódź-Górna gdzie zatrzymali mężczyzn w wieku 20,28 i 30 lat. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich zabezpieczony został gram marihuany. Dodatkowo 26 lutego 2021 roku, w trakcie realizacji czynności związanych z przedstawieniem zarzutów podejrzanym, do Prokuratury Okręgowej w Łodzi stawił się 32-latek, który wiedział, że nie uniknie odpowiedzialności karnej w związku z uczestnictwem w zdarzeniach objętych postępowaniem. Kolejny mężczyzna w wieku 27-lat stawił się do prokuratury 2 marca 2021 roku.

Ostatecznie cała piątka usłyszała zarzuty udziału w bójce, za co grozić może nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 28 i 32- latek odpowiedzą także za posiadanie narkotyków. Część z zatrzymanych mężczyzn była w przeszłości notowana za inne przestępstwa. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje prokuratura i sąd.

(KWP w Łodzi / kp)