Pościg za poszukiwanym kierowcą bmw. Sąd tymczasowo aresztował sprawcę Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tarnogórscy wywiadowcy oraz policjanci z Pyrzowic zatrzymali kierowcę bmw, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Młody mężczyzna próbował uciekać polnymi drogami i staranować policyjne radiowozy, ale policjanci nie dali mu żadnych szans. Mężczyzna był poszukiwany i znajdował się pod wpływem środków odurzających. Wczoraj sąd aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. Oprócz tego sprawca trafi do więzienia na ponad rok i grozi mu kolejne 8 lat za kratami.

We wtorek, 02.03.br., tuż przed godziną 19.00 tarnogórscy wywiadowcy patrolowali ulicę Główną w Świerklańcu. W pewnym momencie policjanci zauważyli samochód marki BMW, którego kierowca z dużą prędkością skręcił w jedną z ulic, wprowadzając auto w poślizg.

Stróże prawa postanowili zatrzymać nieodpowiedzialnego kierowcę do kontroli drogowej. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli za samochodem. Na widok policyjnego radiowozu kierowca osobówki zaczął uciekać, łamiąc po drodze przepisy ruchu drogowego. Mężczyzna chciał zgubić policyjny pościg, więc wjechał w polne drogi i jechał po nich z dużą prędkością. Uciekinier nie spodziewał się, że takie działanie nie zniechęci ścigających go policjantów.

Po kilku minutach jazdy, kierowca bmw wjechał na drogę krajową nr 78 i kierował się w stronę Siewierza. Tam do pościgu dołączyli policjanci z Pyrzowic. W miejscowości Celiny wywiadowcy wykorzystali mniejsze natężenie ruchu i zrównali się z uciekinierem. Siedzący za kierownicą młody mężczyzna chciał staranować radiowóz. Policjanci poczuli uderzenie w bok i zauważyli, że kierowca taranującego ich auta traci panowanie nad samochodem. Bmw wpadło w poślizg i zaczęło obracać się na drodze, uderzając w oznakowany radiowóz policyjny. Oprócz kierowcy, w środku pojazdu były jeszcze dwie osoby.

Kiedy samochód sprawcy się zatrzymał, mężczyzna wybiegł z auta i zaczął uciekać pieszo. Policjanci natychmiast za nim ruszyli, a po kilkudziesięciu metrach pościgu uciekinier został złapany i obezwładniony.

Szybko wyszło na jaw, dlaczego 22-latek chciał uciec policjantom. Okazało się, że mieszkaniec powiatu tarnogórskiego był poszukiwany na podstawie zarządzeń wydanych przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. Mężczyzna ma spędzić w więzieniu ponad rok. To nie koniec kłopotów 22-latka. Jak się okazało, sprawca nie posiada uprawnień do kierowania, a badanie policyjnym narkotesterem wykazało, że znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego trafił do policyjnej celi. Wczoraj, 04.03.br., tarnogórski sąd przychylił się do wniosku prokuratury oraz śledczych i aresztował sprawcę na 3 miesiące. Oprócz tego mężczyzna odpowie za szereg wykroczeń, ale najpoważniejsze konsekwencje grożą mu za popełnione przestępstwa – między innymi sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruch, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli pomimo sygnałów świetlnych i dźwiękowych, czy kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających. Kodeks karny przewiduje za te przestępstwa nawet 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)