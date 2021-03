Zakaz opuszczania kraju i 40 tysięcy poręczenia majątkowego za posiadanie marihuany Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Częstochowy zatrzymali 26-latka związanego ze środowiskiem pseudokibiców, który posiadał przy sobie narkotyki o czarnorynkowej wartości 18 tysięcy złotych. Decyzją sądu mieszkaniec Częstochowy został objęty policyjnym dozorem i ma zakaz opuszczania kraju. Dodatkowo ma wpłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców ustalili, że 26-letni mieszkaniec Częstochowy posiada przy sobie znaczną ilość narkotyków.

W ubiegłą sobotę zatrzymali go do kontroli drogowej. W swoim BMW przewoził znaczną ilość marihuany, wystarczającą do sporządzenia nawet 600 porcji dilerskich oraz broń pneumatyczną, która została zabezpieczona do dalszych badań.

Decyzją sądu, 26-latek został objęty policyjnym dozorem, ponadto ma zakaz opuszczania kraju i musi wpłacić 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

(KWP w Katowicach / mw)