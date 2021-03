Zatrzymani za kradzieże z włamaniem do samochodów Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Opola, dzięki własnym ustaleniom operacyjnym i przeprowadzonym działaniom, zatrzymali grupę mężczyzn podejrzanych o kradzieże z włamaniem do samochodów. Działając "na walizkę" mieli oni kraść luksusowe auta i sprzedawać je na części. W wytypowanej "dziupli” policjanci znaleźli dwa mercedesy warte blisko 200 tysięcy zł. Zatrzymani to mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Najstarszy z nich – 30-latek, decyzją sądu trafił już do aresztu na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.

Pierwsze zgłoszenie dotyczące kradzieży luksusowego mercedesa do komendy miejskiej wpłynęło we wrześniu ubiegłego roku. Auto warte ponad 100 tysięcy złotych zostało skradzione sprzed posesji w mieście. Sprawą zajęli się kryminalni zajmujący się zwalczaniem przestępczości samochodowej. Podjęte ustalenia w drodze pracy operacyjnej doprowadziły funkcjonariuszy na teren powiatu ząbkowickiego, gdzie miała znajdować się „dziupla” samochodowa.

Policjanci zaplanowali obserwację i zatrzymania. W trakcie czynności pracę kryminalny i śledczych, wspierali funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Opolu. To Oni zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o to przestępstwo. Do zatrzymania doszło w stodole przerobionej na warsztat samochodowy. Podejrzewani byli kompletnie zaskoczeni. W chwili zatrzymania zajęci byli demontażem skradzionego dwa dni wcześniej mercedesa. Dodatkowo podczas przeszukania policjanci odnaleźli elementy nadwozia, części oraz podzespoły z innych pojazdów. Starszy z mężczyzn posiadał przy sobie marihuanę.

Trzej mieszkańcy powiatu ząbkowickiego w wieku 30, 28 i 24-lata zostali przewiezieni do policyjnego aresztu w Opolu. Następnego dnia śledczy z komendy miejskiej przedstawili im zarzuty kradzieży z włamaniem dwóch pojazdów. Decyzją sądu najstarszy z mężczyzn trafił do aresztu na 3 miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Śledczy zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zarzutów.

Jak chronić się przed kradzieżą metodą "na walizkę"?

Metoda „na walizkę” nazywana jest tak, gdyż urządzenie, którym posługują się sprawcy kradzieży często przypomina właśnie walizkę. Złodzieje nie ograniczają się tylko do kradzieży np. w momencie, gdy właściciel wyjdzie z auta i pójdzie na zakupy, ale działają również w okolicach domów. Liczą na to, że kierowca położył kluczyk w miejscu, gdzie uda się go wykryć z zewnątrz – np. blisko drzwi czy okna. W takiej sytuacji złodzieje nie muszą się nawet zbliżać do ofiary.

Przede wszystkim w domu nie należy kłaść kluczyków przy wejściu, w przedpokoju, na parapecie czy nawet przy ścianie zewnętrznej budynku. Najlepiej włożyć kluczyk do metalowego pudełka, specjalnego pokrowca, czy zawinąć w folię aluminiową. Dobrze kupić specjalne etui lub inne opakowanie na kluczyk zbliżeniowy do auta, które tłumi sygnały radiowe i zmniejsza ryzyko przechwycenia przez złodziei sygnału emitowanego przez kluczyk.

(KWP w Opolu / kp)

