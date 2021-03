Ty także możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo. Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czy w swojej okolicy czujesz się bezpiecznie? Pamiętaj, że możesz jednym „kliknięciem” wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Wystarczy skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która powstała w 2016 roku i stała się istotnym elementem współpracy Policji ze społeczeństwem.

O Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która powstała we wrześniu 2016 roku policjanci informowali społeczeństwo w trakcie organizowanych różnego rodzaju spotkań, debat społecznych, w lokalnych mediach, na stronach internetowych. Można śmiało stwierdzić, że jest to świetny instrument współpracy Policji ze społeczeństwem. Zamysł był jeden, aby każdy mieszkaniec miał szanse zgłosić miejsce bądź sytuacje zagrożeń bezpieczeństwa. Nie mówimy tu o zgłoszeniach, które dotyczą natychmiastowej reakcji mundurowych. W każdej jednostce policji codziennie wyznaczeni policjanci pracują z tym narzędziem. Otrzymują zgłoszenia, które „kliknięte” zostały na terenie danego powiatu. Skierowane do właściwego zespołu następnie zostają podjęte celem weryfikacji i potwierdzenia.

Przypomnijmy „krok po kroku” zasady działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

- otwieramy Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa pod adresem internetowym https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

- akceptujemy regulamin,

- chcąc dodać zgłoszenie, należy na początku wybrać na mapie obszar, który nas interesuje,

- następnie, za pomocą czerwonej ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy występujące niebezpieczeństwo, wybierając je z katalogu zawierającego ponad dwadzieścia pozycji,

- należy wskazać konkretny punkt na mapie oraz datę zdarzenia. Dzięki temu Policja będzie mogła przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne.

Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy. Realizacja zgłoszeń, w zależności od ich kategorii, często odbywa się przy współpracy ze Strażą Miejską oraz Strażą Leśną.

komisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie