Do porodu na policyjnych sygnałach. Szczęśliwy tata złożył wzruszające podziękowania Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Polkowiccy policjanci wykonali nietypowy i aż 18 kilometrowy pilotaż. Pojazd kierowany przez przyszłego tatę na drodze S8 napotkał na zator drogowy spowodowany wypadkiem. Samochód zatrzymał się na wysokości miejscowości Łozina i właśnie wtedy we właściwym miejscu i czasie pojawili się w nieoznakowanym radiowozie polkowiccy policjanci, którzy zaoferowali swoją pomoc. Kilka minut po dotarciu do szpitala na świat przyszedł Feliks, a wdzięczni rodzice skierowali na ręce funkcjonariuszy podziękowania.

Ta historia pokazuje, że czasami w życiu, gdy potrzebujemy pomocy, ta sama nas znajduje. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, którzy 99% czynności wykonują na terenie swojego powiatu, akurat tego dnia mieli do wypełnienia zadanie w jednej w miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, znacząco oddalonej od Polkowic. Działo się to prawie miesiąc temu.

Najwyraźniej los sprawił, że nasi policjanci właśnie w tym czasie mieli się znaleźć na drodze S8 nieopodal miejscowości Łozina. To tam napotkali ludzi potrzebujących pomocy. Okazało się, że samochód z rodzącą kobietą, za kierownicą którego siedział przyszły tata, napotkał na dwukilometrowy korek spowodowany wypadkiem. Funkcjonariusze widząc zaistniałą sytuację, bez chwili zwłoki polecili kierować się za nimi. Na nieoznakowanym radiowozie natychmiast pojawiły się sygnały uprzywilejowania, a policjanci do bezpiecznego przeprowadzenia eskorty wykorzystali m.in. utworzony na ekspresowej "ósemce" korytarz życia, który powstał w związku z zaistniałym wypadkiem. Przyszli rodzice z pomocą policjantów po 18 kilometrach bezpiecznie dotarli do oleśnickiego szpitala, gdzie kilka minut później na świat przyszedł Feliks. Dzielny chłopiec otrzymał 10 punktów w skali Apgar.

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy i dziękujemy za docenienie służby funkcjonariuszy, która została wyrażona w przesłanych podziękowaniach. Tata skierował do policjantów kilka wzruszających słów, które są najlepszą motywacją do dalszej pracy i pomaganiu ludziom.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Polkowicach

Opis filmu: pilotaż radiowozu