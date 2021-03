Kolejne zatrzymania w związku z oszustwem „na policjanta” Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bielscy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego. Jest to kolejna osoba zatrzymana do sprawy oszustwa metodą „na policjanta”, do której doszło w lutym bieżącego roku w Bielsku Podlaskim. Do sprawy wcześniej zatrzymani byli dwaj mieszkańcy Warszawy w wieku 40 i 17 lat. Zatrzymany we wtorek 25-latek usłyszał zarzut oszustwa. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

We wtorek (2.03.2021 r.) bielscy policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego, podejrzanego o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Do zdarzenia doszło na początku lutego bieżącego roku w Bielsku Podlaskim. Wówczas, mężczyźni podający się za funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego wyłudzili od mieszkanki Bielska Podlaskiego 6 tysięcy złotych, a następnie usiłowali wyłudzić kolejne 400 tysięcy. Dzięki informacji od pracownicy banku o seniorce, która wypłaciła dużą sumę pieniędzy, bielscy policjanci podjęli natychmiastowe działania i ostrzegli pokrzywdzoną, ratując jej oszczędności. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali do sprawy dwóch mieszkańców Warszawy: 40 i 17-latka. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. O tej sprawie pisaliśmy w artykule Chciała przekazać 400 tysięcy oszustom.

Dalsze ustalenia prowadzone w powyższej sprawie doprowadziły śledczych do 25-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego, który również uczestniczył w procederze. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu oszustwa. Decyzją sądu 25-latek trafił na 3 miesiące do aresztu. Kryminalni odzyskali większą część pieniędzy, które seniorka przelała na konto oszustów. Zgodnie z Kodeksem karnym oszustwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / kp)