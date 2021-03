Uprawa konopi na zapleczu sklepu. Policjanci zabezpieczyli narkotyki warte blisko 160 tys. złotych Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci Wydziału Kryminalnego w Andrychowie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu zatrzymali właściciela sklepu, u któregona zapleczu ujawnili nielegalną plantację konopi indyjskich, a także susz marihuany i haszysz. Na wniosek śledczych i prokuratora, sąd tymczasowo aresztował 32-letniego mieszkańca gminy Andrychów

Kilka dni temu, andrychowscy policjanci podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji w Opolu ujawnili nielegalną plantację marihuany na terenie gminy Andrychów. Plantacja znajdowała się na zapleczu jednej z placówek handlowych.

W pomieszczeniu przystosowanym do uprawy narkotyków funkcjonariusze znaleźli 76 krzewów konopi indyjskich, z których można było uzyskać susz marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 50 tys. złotych. Rośliny były w różnym stanie rozrostu od 10 do 160 cm. W trakcie prowadzonych przez policjantów czynności na miejsce przyjechał właściciel nielegalnej plantacji. Zarówno w pomieszczeniu jak i samochodzie użytkowanym przez mężczyznę policjanci znaleźli łącznie ponad 3,62 kg suszu marihuany i haszyszu o czarnorynkowej wartości ponad 100 tys. złotych. 32-letni mieszkaniec gminy Andrychów został zatrzymany. Przedstawiono mu trzy zarzuty - uprawy konopi innych niż włókniste w znacznych ilościach oraz ich przetwarzania jak również posiadania przedmiotów i przyrządów służących do produkcji środków odurzających. Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 3 lata. Wczoraj (4.03.2021 r.). Sąd Rejonowy w Wadowicach zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na dwa miesiące.

(KWP w Krakowie / kp)