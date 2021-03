Policjanci na czas dotarli z pomocą do zdesperowanej kobiety

To nie była pierwsza sytuacja kiedy policjanci z wydziału ruchu drogowego płockiej komendy dotarli na czas z pomocą do osób, które próbowały odebrać sobie życie. Taka pomoc tym razem potrzebna była 38-latce, która próbowała przejść przez bariery mostu i skoczyć do rzeki. Na szczęście policjanci pojawili się w odpowiednim momencie i odwiedli płocczankę od desperackiego kroku.