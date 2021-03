Nielegalne automaty zabezpieczone dzięki zgłoszeniu na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki aktywności lokalnego społeczeństwa na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa malborscy policjanci wyeliminowali kolejne zagrożenie dotyczące nielegalnego hazardu. Mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Kwidzyna w jednym z malborskich lokali zabezpieczyli 9 bezprawnie wykorzystywanych do celów komercyjnych automatów o wartości 108 tys. złotych oraz prawie 10 tys. złotych gotówki uzyskanej z tego nielegalnego procederu.

Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa od momentu jej uruchomienia cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu malborskiego, którzy za pośrednictwem właśnie tej platformy wymiany informacji, sygnalizują pojawiające się zagrożenia. Policjanci weryfikują wszystkie otrzymane sygnały, sprawdzają i kontrolują miejsca wskazane na mapie. W związku z naniesionym na mapie zagrożeniem, w środę malborscy kryminalni zajmujący się przestępczością gospodarczą zaplanowali i przeprowadzili z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej w Kwidzynie działania na terenie miasta, których celem było zwalczanie przestępczości związanej z nielegalnym hazardem. Mundurowi weszli do jednego z lokali, gdzie potwierdzili zgłoszenie. Funkcjonariusze zabezpieczyli 9 działających automatów, które były nielegalne wykorzystywane do celów komercyjnych oraz pieniądze w nich zarobione w wysokości prawie 10 tys. złotych. Maszyny służące do organizowania nielegalnych gier hazardowych o wartości około 108 tys. złotych wraz z gotówką zostały przekazane funkcjonariuszom KAS, jako dowody w prowadzonych postępowaniach. Policjanci przypominają, że zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych za prowadzenie bez zezwolenia gier na automatach grozi wysoka kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

(KWP w Gdańsku / kp)