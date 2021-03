Pieniądze nie trafiły do oszustów Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Starsza mieszkanka Gorzowa miała już wyrzucić spakowane w reklamówkę ponad 30 tys. zł, gdy się zawahała i postanowiła, że musi to sprawdzić. Oszuści przekonywali ją, że w przejecie jej pieniędzy zaangażowani są hakerzy i pracownicy banku. Pieniądze w reklamówce miały być fałszywe, kobieta chciała to zweryfikować. Pracownicy banku po wysłuchaniu historii wezwali policjantów. Pieniądze nie trafiły do oszustów.

Na telefon starszej mieszkanki Gorzowa zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza. Przekonywał, że pieniądze na koncie kobiety są zagrożone, bo hakerzy pracują nad ich przejęciem. Mieszkanka Gorzowa była przekonana, że bierze udział w akcji policjantów, która zakończy się zatrzymaniem oszustów. W przestępczy proceder mieli być także zamieszani pracownicy banku. Dostała instrukcję, by wypłacić z konta w banku ponad 30 tysięcy złotych. Kobieta z pieniędzmi wróciła do domu. Oszuści przekonywali, że pieniądze są fałszywe, ale niezbędne do skutecznej akcji. Kolejne instrukcje dotyczyły przekazania ich rzekomym funkcjonariuszom. Gotówka w reklamówce miała zostać wyrzucona przez okno. Kobieta w ostatniej chwili, stojąc przy oknie zawahała się i pieniędzy nie wyrzuciła. W kolejnym banku chciała sprawdzić, czy pieniądze są fałszywe. Opowiedziała o tym pracownikowi banku, który powiadomił policjantów. Pieniądze były oczywiście autentyczne, żadnej akcji hakerów nie było.

Gorzowscy policjanci przypominają, że nie odbierają od nikogo gotówki, ani też nie wysyłają po nią kurierów. Gdy jest podejrzenie, że dzwoni do nas oszust musimy być czujni. Należy jak najszybciej zawiadomić organy ścigania, by można było skutecznie zareagować. Każdą informację, którą usłyszymy przez telefon. należy zweryfikować. W ten sposób ochronimy zgromadzone oszczędności.

(KWP w Gorzowie / mw)