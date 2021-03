Zdewastowali zabytkowy kościół, usłyszeli zarzuty Data publikacji 05.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Rzeszowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do kościoła w Budziwoju. W środku pili alkohol i niszczyli wyposażenie świątyni. Kiedy proboszcz przyszedł sprawdzić co się dzieje, sprawcy zaatakowali go. 18 i 20-latek usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Obaj trafili na trzy miesiące do aresztu.

W środę (3.03.2021 r.) przed południem, policjanci z komendy miejskiej otrzymali zgłoszenie o włamaniu do kościoła w Budziwoju. Jak ustalono dwóch mężczyzn przyjechało samochodem pod zabytkowy kościół, następnie wybili szybę i po dostaniu się do środka, zaczęli dewastować wnętrze.

Przed przybyciem funkcjonariuszy, do kościoła wszedł proboszcz, aby sprawdzić, co się dzieje w jego świątyni. Zobaczył porozrzucane wyposażenie, wybite szyby i puste butelki po alkoholu. Kiedy mężczyźni zauważyli księdza, ukryli się w zakrystii. Jeden z nich zaczął mu grozić i go uderzać. Proboszczowi udało się zamknąć ich w środku kościoła i powiadomić policję.

Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali dwóch młodych mężczyzn. Jeden z nich to 18-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego, drugi to 20-latek z Rzeszowa. Okazało się, że są nietrzeźwi. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Auto, którym przyjechali zostało odholowane na policyjny parking.

Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy. Powiadomili też konserwatora zabytków, który przyjechał na miejsce.

W czwartek mężczyźni usłyszeli zarzuty zniszczenia zabytkowego mienia, naruszenia miru domowego oraz kierowania gróźb karalnych. Dodatkowo 18-latek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów.

(KWP w Rzeszowie / kp)