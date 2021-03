Nietypowa interwencja dzielnicowych z Mroczy Data publikacji 08.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc dzielnicowego. To policjant pierwszego kontaktu, który wspiera w rozwiązywaniu problemów i służy radą. Tym razem pomocy dzielnicowych potrzebował ranny ptak. Mundurowi z Mroczy nie zawiedli.

Niecodzienne zgłoszenie otrzymali w miniony piątek, 05.03.2021 r. policjanci z komisariatu w Mroczy, w powiecie nakielskim. Mieszkanka podmroteckiej wsi zgłosiła, że po terenie parku chodzi drapieżny ptak, który prawdopodobnie potrzebuje pomocy. Zgłoszenie szybko się potwierdziło. Parkowymi alejkami spacerował osowiały myszołów. Ptak był na tyle słaby, że bez problemu dał się złapać i dowieźć do komisariatu. Następnie policjanci przewieźli go do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, gdzie szybko zajęli się nim specjaliści. Ci orzekli, że myszołów trafił pod ich opiekę we właściwym czasie, gdyż prawdopodobnie ma uszkodzony wzrok.

(KWP w Bydgoszczy / mw)