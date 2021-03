Policjanci zatrzymali sprawców napadu na jubilera w Niepołomicach Data publikacji 08.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, we współpracy z kryminalnymi z Wieliczki ustalili i zatrzymali dwóch sprawców napadu na jubilera w Niepołomicach. Sprawcy planowali kolejny napad na jubilera tym razem w Bochni. Podejrzani to dwaj mieszkańcy Krakowa w wieku 36 oraz 43 lat. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Do zdarzenia doszło 9 grudnia 2020 r. w Niepołomicach. Około godz. 9:15 do salonu jubilerskiego wszedł młody mężczyzna i udając zainteresowanie zakupem zegarka, zwabił sprzedającą w głąb salonu do drugiego pomieszczenia, gdzie obezwładnił ją grożąc nożem. W ten sposób umożliwił drugiemu sprawcy swobodne wejście do sklepu oraz dostęp do biżuterii. Mężczyźni zrabowali łącznie 7 palet z zawartością złotych łańcuszków o wartości około 350 tys. złotych, po czym wybiegli z budynku, odjeżdżając pojazdem marki Volvo.

Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci. Grupa procesowa przeprowadziła oględziny zabezpieczając dużą liczbę śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia przez napastników. Przesłuchano świadków napadu, a kryminalni po przeglądnięciu monitoringu, rozpoczęli typowania i prowadzili intensywne poszukiwania sprawców. Do wsparcia działań wielickich policjantów włączyli się również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Działania podjęte przez policjantów, m.in. sporządzenie portretów pamięciowych pozwoliły na wytypowanie osób mogących mieć związek ze sprawą.

3 marca br. podczas wspólnych działań policjantów z Wieliczki oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymano dwóch mężczyzn, 36- oraz 43- latka, mieszkańców Krakowa.

Policjanci ustalili, że sprawcy planowali kolejny napad, tym razem na jubilera w Bochni. Zatrzymanie jednak pokrzyżowały im przestępcze zamiary. Podczas zatrzymania kryminalni zabezpieczyli pojazd, a także odzież, którą rabusie mieli na sobie w trakcie napadu.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi im od 3 lat więzienia. Wobec podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

(KWP w Krakowie / mw)



Film Policjanci zatrzymali sprawców napadu na jubilera w Niepołomicach Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Policjanci zatrzymali sprawców napadu na jubilera w Niepołomicach (format mp4 - rozmiar 10.17 MB)