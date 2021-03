Kryminalni zabezpieczyli papierosową kontrabandę wartą 300 tysięcy złotych Data publikacji 08.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca kryminalnych z Sulęcina doprowadziła do zatrzymania 41-latka, który przewoził w pojeździe ponad 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Jak wyliczyli policjanci, gdyby podejrzanemu udało się wprowadzić papierosy na nielegalny rynek, naraziłby on Skarb Państwa na straty rzędu niemal 300 tysięcy złotych.

Zeszły tydzień okazał się wyjątkowo pechowy dla jednego z mieszkańców powiatu Sulęcińskiego, który miał w planach zarobić sporo gotówki – jedyny „szkopuł” polegał na tym, że chciał wzbogacić się w nielegalny sposób. W środę (3 marca) 41-latek został zatrzymany przez kryminalnych, gdy w kierowanym przez niego pojeździe przewoził ponad 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna był bardzo zaskoczony kontrolą. Początkowo utrzymywał, że przedział ładunkowy samochodu jest pusty, a on sam nie wie jak go otworzyć. Oczywiście przyjęta przez niego taktyka na nic się zdała. Policjanci przejęli od kierowcy kluczyki, a następnie bez żadnego problemu odblokowali tyle drzwi auta. Szybko okazało się, że 41-latek dość mocno mijał się z prawdą. Przedział ładunkowy po brzegi wypełniony był kartonami, a te z kolei zawierały ponad 15 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Mężczyzna został zatrzymany, a pojazd wraz z kontrabandą zabezpieczone. Jak wyliczyli policjanci, gdyby podejrzanemu udało się wprowadzić papierosy na nielegalny rynek, naraził by on Skarb Państwa na straty rzędu niemal 300 tysięcy złotych wynikających z uszczuplenia podatku akcyzowego. Za popełnione przestępstwo karno-skarbowe mężczyźnie grozi wysoka grzywna. Stając przed wymiarem sprawiedliwości musi on także liczyć się z karą pozbawienia wolności do 3 lat.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.28 MB)