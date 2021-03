Ratunek przyszedł w samą porę – policjanci pomogli uratować ludzkie życie Data publikacji 08.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowanie, profesjonalizm i troska – to cechy międzyrzeckich policjantów, którzy uratowali życie mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Mundurowi po dotarciu na miejsce szybko udzielili desperatowi pierwszej pomocy przedmedycznej i monitorowali jego czynności życiowe do czasu przybycia załogi karetki pogotowia. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło w piątek, 05.05.br., na terenie gminy Międzyrzecz. Dyżurny międzyrzeckiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie od zrozpaczonej kobiety, że jej syn zamknął się w przydomowej komórce i najprawdopodobniej chce popełnić samobójstwo. Zdenerwowana kobieta początkowo próbowała sama zainterweniować, jednak drzwi były zamknięte od środka, a z mężczyzną nie mogła nawiązać kontaktu. W tej sytuacji liczyła się każda chwila. Na miejsce został natychmiast skierowany patrol policjantów. Sierżant sztabowy Marek Rzepski oraz sierżant sztabowy Michał Jarmusz doskonale wiedzieli co robić w takiej sytuacji. Już po chwili policjantom udało się wejść do środka. Mężczyzna był nieprzytomny i nie było z nim kontaktu. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej i monitorowali jego czynności życiowe do czasu przybycia załogi karetki pogotowia. Desperat trafił pod opiekę lekarzy, jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

To nie pierwszy raz, kiedy patrol w tym składzie interweniował udzielając pierwszej pomocy. To doświadczeni policjanci, którzy w różnych, podobnych sytuacjach nie tracą zimnej krwi i pomagają innym.

(KWP w Gorzowie/ mw)