Świdniccy policjanci odzyskali skradziony samochód. Sprawcy nie tylko to przestępstwo mają na swoim koncie Data publikacji 08.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi dwóch młodych mężczyzn, którzy zatrzymani zostali przez świdnickich policjantów po tym jak na terenie miasta dokonali kradzieży samochodu. W rezultacie usłyszeli po kilka zarzutów, a odzyskany pojazd już czeka na swojego właściciela. Teraz o losie tej dwójki zdecyduje sąd. Grozi im do 10 lat pozbawiania wolności.

Dla wielu osób ważnym aspektem życia jest możliwość swobodnego przemieszczania się jaką daje nam posiadanie samochodu. Niejednokrotnie kupowany jest kosztem wielu wyrzeczeń. Jak się okazuje są i tacy, którzy chcą go mieć bez ponoszenia kosztów, tak jak w przypadku dwóch młodych mężczyzn, którzy na terenie Świdnicy postanowili „zdobyć” swoje 4 kółka.

W piątek rano dyżurny świdnickiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży samochodu marki Peugeot Partner. Auto, w nieustalonych okolicznościach, zniknęło z parkingu na jednym z miejskich osiedli.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego tamtejszej jednostki niezwłocznie podjęli czynności w tej sprawie. W wyniku pracy operacyjnej ustalili, że poszukiwany pojazd opuścił nasze województwo i znajduje się na terenie sąsiedniego - opolskiego.

W celu zweryfikowania uzyskanych wcześniej informacji, policjanci udali się w na miejsce. Zastali tam zaparkowane dwa pojazdy - Peugeot Partner - skradziony kilka godzin wcześniej na terenie Świdnicy oraz pojazd marki BMW, a także dwóch zaskoczonych widokiem kryminalnych mężczyzn.

Jeden z nich, 25-latek, próbował ucieczki. Siedząc za kierownicą osobowego BMW najechał na blokujący mu drogę radiowóz uderzając w niego. Jago plan okazał się bezskuteczny i obaj mężczyźni trafili w ręce funkcjonariuszy.

Zatrzymani zostali przewiezieni do świdnickiej jednostki, gdzie przeprowadzone zostały z nimi czynności procesowe. Ustalono, że to młodszy ze sprawców - 24-latek siedział za kierownicą skradzionego samochodu, pomimo sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, za co usłyszał zarzut. Przed sądem odpowie również za posiadanie substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, którą policjanci zabezpieczyli przy nim w trakcie zatrzymania. Mężczyzna usłyszał też zarzut za kradzież z włamaniem do samochodu Peugeot Partner.

Jego o rok starszemu koledze również przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem do samochodu. Dodatkowo odpowie za zmuszenie funkcjonariuszy do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem.

Peugeot Partner o wartości 30 000 złotych, który dzięki sprawnym działaniom policjantów świdnickiej jednostki już kilka godzin po kradzieży został odzyskany, czeka na swojego właściciela.

Sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech najbliższych miesięcy. Za przestępstwa, których się dopuścili, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Świdnicy

Film FILM: Policjanci prowadzą mężczyznę do radiowozu Opis filmu: Policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę do radiowozu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik FILM: Policjanci prowadzą mężczyznę do radiowozu (format mp4 - rozmiar 16.09 MB)