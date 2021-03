Chciała pomóc innemu kierowcy, sama została ranna Data publikacji 09.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci przeprowadzili czynności na miejscu wypadku drogowego, do którego wczoraj doszło w Świerklańcu. W zderzeniu samochodów osobowych ranna została kobieta, która chciała pomóc innemu kierowcy. Pamiętajmy, aby podczas pomagania innym, pamiętać także o swoim bezpieczeństwie.

Do zdarzenia doszło około godziny 6.30 na ulicy Parkowej w Świerklańcu. Jak wstępnie ustalili policjanci, 47-letni kierowca opla nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał do rowu. Widząc to zdarzenie 37-letnia kierująca renaulta, zatrzymała się na drodze, wysiadła z auta i chciała pomóc kierowcy opla. Nagle za jej samochodem zatrzymał się volkswagen polo, w którego tył wjechał 61-letni kierowca peugeota. Samochody siłą odrzutu potrąciły znajdującą się poza pojazdem 37-letnią mieszkankę powiatu tarnogórskiego, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają tarnogórscy śledczy.

Nie podlega dyskusji fakt, że na drodze musi uważać każdy. Okoliczności zdarzeń bywają najróżniejsze, zawsze jednak liczą się sekundy. Pamiętajmy, na drodze trudno o margines błędu. Dlatego apelujemy o rozwagę. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, uważajmy i nie powodujmy sytuacji niebezpiecznych, które mogą okazać się tragiczne w skutkach.

Przypominamy! Pomagajmy, ale z rozsądkiem, dbając o swoje bezpieczeństwo.

Sposób postępowania świadka wypadku drogowego. Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

zaparkuj swój pojazd tak, aby osłonić miejsce wypadku i zabezpieczyć przed najechaniem przez inne pojazdy,

nałóż kamizelkę odblaskową,

włącz światła awaryjne, wystaw trójkąt (y) ostrzegawczy (e) - własny i z pojazdów uczestniczących w wypadku; w miarę możliwości zabezpiecz miejsce wypadku z obu stron najazdu.

Oceń liczbę rannych i ich obrażenia:

będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych - np. ilość karetek pogotowia ratunkowego.

Oceń środki techniczne niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym:

będzie to ważne w momencie wzywania służb ratowniczych –np.czy zachodzi konieczność skierowania na miejsce wypadku pojazdu ratownictwa drogowego Państwowej Straży Pożarnej.

Wezwij służby ratownicze:

wystarczy połączenie telefoniczne z numerem alarmowym: 112. Twój komunikat winien zawierać następujące informacje: dane zgłaszającego i numer telefonu kontaktowego, miejsce zdarzenia – możliwa trasa dojazdu, liczba rannych i obrażenia, potrzeby dotyczące środków technicznych,itp.

jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy, bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:

zachowaj szczególną ostrożność,

spróbuj zatrzymać inne pojazdy – zapewnij sobie pomoc,

weź ze swojego pojazdu gaśnicę,

weź ze swojego pojazdu apteczkę,

weź ze swojego pojazdu narzędzia, którymi będziesz mógł zbić szybę lub pomogą Ci w dotarciu do uwięzionych we wrakach ofiar,

weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić ( scyzoryk, nóż myśliwski, itp.),

oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,

sprawdź, czy z pojazdu (-ów) nie wyciekają płyny.

(KWP w Katowicach / mw)