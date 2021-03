Policjanci walczyli o życie desperata Data publikacji 09.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkim działaniom policjanci uratowali życie mężczyzny, który chciał popełnić samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów z Tarnowskich Gór oraz Komisariatu Policji w Kaletach 37-latkowie przywrócono czynności życiowe. Desperat w stanie ciężkim, lecz stabilnym trafił pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 08.03.br., policjanci z Kalet otrzymali informację o mężczyźnie, który poszedł do lasu, chcąc popełnić samobójstwo. Kryminalny z Kalet, który przyjmował zgłoszenie, natychmiast ustalił, w którym miejscu mógł znajdować się desperat i przekazał te informacje dyżurnemu tarnogórskiej jednostki. Na miejsce dyżurny natychmiast skierował policyjne patrole, które zaczęły przeszukiwać teren leśny.

Chwilę później policjanci z Tarnowskich Gór i Komisariatu Policji w Kaletach, nieopodal drogi przeciwpożarowej zauważyli mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Stróże prawa natychmiast przystąpili do resuscytacji nieoddychającego mężczyzny. Równocześnie powiadomili o wszystkim pogotowie ratunkowe, podając dokładną lokalizację. Mundurowi przywrócili czynności życiowe 37-latka i do czasu przyjazdu ratowników medycznych monitorowali jego funkcje życiowe. Mieszkaniec powiatu tarnogórskiego w stanie poważnym, lecz stabilnym trafił do szpitala. W tym przypadku pomoc przyszła w ostatniej chwili...

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego. Warto wiedzieć, jak rozwiązywać problemy lub wesprzeć innych w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Warto również nie wahać się i skorzystać z porady specjalisty z dziedziny psychologii, czy psychiatrii, działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego. W Tarnowskich Górach takie poradnie funkcjonują np. przy ul. Piłsudskiego 16 oraz Pyskowickiej 47-51

APEL: Nie lekceważmy żadnych sygnałów świadczących o tym, że ktoś nie radzi sobie z trudną sytuacją życiową, okazujmy wsparcie i pomoc w kryzysie. Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111. Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej linii telefonicznej 800 70 2222, gdzie specjaliści przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu są gotowi ofiarować wsparcie osobom z myślami samobójczymi. Podobną pomoc można uzyskać na stronie internetowej www.liniawsparcia.pl tj. poradę specjalisty w dziedzinie psychiatrii, prawa, czy pomocy społecznej, porozmawiać przez czat internetowy, wysłać wiadomość e-mail oraz znaleźć informacje o instytucjach pomocowych.

(KWP w Katowicach / mw)