Na zakazie i skrzyżowaniu wyprzedzał inne tiry Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera radiowozu podlaskiej grupy Speed nagrała niebezpieczne wyprzedzanie kierowcy tira. Obywatel Litwy jadąc krajową "ósemką" wyprzedzał ciąg pojazdów na zakazie i skrzyżowaniu. To niejedyne przewinienia 53 latka. Do zdarzenia doszło w miejscowości Podcisówek w powiecie augustowskim. Kierowca mana został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca jadąc krajową "ósemką" wyprzedzał na skrzyżowaniu ciąg ciężarówek. Do zdarzenia doszło we czwartek po 11 na trasie między Białymstokiem a Augustowem. Kierowca mana w miejscowości Podcisówek zdecydował się na ten manewr pomimo obowiązującego tam zakazu wyprzedzania. Jednak to nie jedyne przewinienia obywatela Litwy. Zlekceważył on również linię podwójnie ciągłą i nakaz jazdy z prawej strony znaku. 53-letni pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Nieprawidłowe wyprzedzanie, to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Dlatego kolejny raz apelujemy o jazdę zgodną z przepisami ruchu drogowego i przypominamy, że rozsądek i ostrożność powinny iść w parze.

Opis filmu: Widok na drogę, po której jadą pojazdy ciężarowe. Na górze i dole ekranu widać dane dotyczące nagrania, między innymi data, godzina, prędkość. W pewnym momencie z naprzeciwka widać jak pojazd ciężarowy jedzie lewym pasem i wyprzedza ciąg pojazdów. Kontynuuje ten manewr nawet na skrzyżowaniu. Z lewej strony widać jak przejeżdża biała ciężarówka. W dalszej części nagrania widać ja wyprzedzający inne pojazdy kierowca zjeżdża na prawy pas tuż przed jadące w tym samym kierunku pojazdy. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.55 MB)