Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami infrastruktury kolejowej oraz teletechnicznej na terenie Polski Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu rozpracowali grupę przestępczą, którą tworzyli czterej mieszkańcy Katowic. Grupa zajmowała się kradzieżami infrastruktury kolejowej i teletechnicznej, na dużą skalę.

Od sierpnia do października ubr. nieznani sprawcy dokonali w Oświęcimiu na terenie dwóch placów budowy kradzieży kilkuset metrów przewodów miedzianych i kabli teletechnicznych, kabli mosiężnych oraz urządzeń technicznych. Natomiast na terenie kolejowym skradli kilka tysięcy metrów przewodów sieci trakcyjnej. Oświęcimscy policjanci kilka miesięcy pracowali nad ustaleniem sprawców. Rozpracowując przestępczy proceder wpadli na trop wiodący do grupy przestępczej, w skład której wchodziło czterech mieszkańców Katowic w wieku od 25 do 54 lat.



21 grudnia ubr. na podstawie prokuratorskiego nakazu przeszukania, policjanci weszli do miejsc zamieszkania wszystkich podejrzanych, gdzie zabezpieczyli sprzęt służący do popełnienia przestępstwa, w tym szlifierki kątowe oraz obcinaki hydrauliczne. Sprawcy zostali zatrzymani i trafili do oświęcimskiej komendy Policji. Na podstawie zebranych dowodów podejrzanym przedstawiono już trzy zarzuty dotyczące kradzieży infrastruktury kolejowej i technicznej. Policjanci oszacowali, że wartość skradzionego mienia wraz ze stratami firm sięgnęła 450 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi do 5 lat więzienia.

Aktualnie zarzuty wobec podejrzanych są uzupełniane. Ustalono bowiem, że przestępcy stoją również za kradzieżami infrastruktury kolejowej na terenie Brzeszcz oraz Kędzierzyna Koźla w województwie opolskim. Badana są także ich powiązania z kradzieżami na Śląsku i w innych miejscach kraju.

Ponadto policjanci nadal pracując nad tą sprawą starają się również ustalić paserów oraz skupy złomu, które skradzione mienie skupywały.

(KWP w Krakowie / mw)