Uwaga na fałszywych pracowników wodociągów Data publikacji 10.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści imają się różnych sposobów, by wyłudzić od nas pieniądze. Często są to metody funkcjonujące od lat w niezmienionej formie. Tak też było w tym przypadku. Do starszego małżeństwa w Nysie zapukały 3 osoby podające się za pracowników wodociągów. Seniorzy wpuścili ich do swojego mieszkania. Wykorzystując zamieszanie, splądrowali mieszkanie - małżeństwo straciło swoje oszczędności. Policjanci z Nysy apelują nie tylko do seniorów o ostrożność, ale i do ich bliskich. Rozmawiajmy z osobami starszymi o różnych metodach działania przestępców. Zapewnijmy ich, że każdą wątpliwą sytuację mogą z nami wcześniej skonsultować.

Wczoraj, 09.03.2021 r., do drzwi małżeństwa seniorów zapukały trzy osoby podające się za pracowników wodociągów. 88-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna nie podejrzewali, że może być to oszustwo. Jeden z mężczyzn od razu zaczął sprawdzać strumienie wody w kranach, kolejna osoba zagadywała seniorkę, a trzeci z oszustów w tym czasie plądrował mieszkanie. W ten sposób małżeństwo straciło ponad 5 tys. złotych.

Dlatego po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Prośbę tą kierujemy zarówno do seniorów, których na swój cel często biorą przestępcy, jak i do osób młodszych. Ważne, aby rozmawiać ze swoimi rodzicami, dziadkami, członkami rodziny, znajomymi czy sąsiadami. Często informacja o sposobie działania oszustów usłyszana od bliskiej osoby okazuje się skuteczniejsza. Dotyczy to także oszustw metodą "na policjanta" czy "na wnuczka".

Upewnijmy się, że nikt z bliskich nam seniorów nie wręczy gotówki nieznajomemu, nie przeleje pieniędzy na nieznane konto czy nie wyrzuci ich przez okno. Zapewnijmy ich, że z naszej strony taka prośba nigdy nie padnie. Wyjaśnijmy, że ani policja, ani prokuratura nie wysyłają nieznanych kurierów po pieniądze, nie żądają wpłaty by ktoś uniknął aresztowania, nie wciągają w akcje zatrzymywania przestępców. Ważne, aby seniorzy mieli z nami kontakt i zapewnienie, że w każdej wątpliwej sytuacji mogą do nas zadzwonić.

Warto zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób próbujących wejść do naszego mieszkania. Przed ewentualnym wpuszczeniem ich do środka zadzwońmy do administracji osiedla lub instytucji, na którą się powołują, by potwierdzić ich wiarygodność. Pod żadnym pozorem nie pozostawiajmy takich osób samych w pomieszczeniach, nie pokazujmy im żadnych pieniędzy czy dokumentów. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, co do osób usiłujących wejść do mieszkania należy niezwłocznie powiadomić Policję dzwoniąc pod nr alarmowy 112.

(KWP w Opolu / mw)